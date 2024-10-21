Göztepe'de değişim zamanı

Göztepe, Trabzonspor maçında rotasyona gitmeyi planlayan teknik direktör Stanimir Stoilov, defans ve orta sahada değişiklikler yaparak galibiyet hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de değişim zamanı
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21 Ekim 2024 14:12
Süper Lig'de 9'uncu hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un rotasyona gitmesi bekleniyor. 
 Bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda Bulgar çalıştırıcının özellikle defans ve orta sahada değişimler yapacağı kaydedildi. Şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Japon orta saha oyuncusu Matsuki'yi kızağa çekmeyi düşünen Bulgar çalıştırıcının Brezilyalı Victor Hugo'yu ilk 11'e monte edeceği, defansta ve sağ bekte de yine rotasyon yapabileceği vurgulandı.

İyileşen Koray Günter'i Bokele'nin yerine stoperde oynatmayı planlayan Stoilov'un savunmanın sağında ise Ogün'ün yerine tecrübeli Lasse Nielsen'e şans vereceği kaydedildi. Trabzonspor maçında mutlak galibiyet bekleyen tecrübeli çalıştırıcının hafta içindeki idmanlarda özellikle defansta yapılan bireysel hatalar üzerinde duracağı, gol yollarında da son vuruşlara ağırlık vereceği belirtildi.

2 OYUNCU YOK!

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Tanzanyalı defans Miroshi ve golcü Kubilay, Trabzonspor müsabakasında sahada olamayacak.

 
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