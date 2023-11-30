Göztepe CEO'su: Kerem Ertan: 'Haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağız'

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan,dedi.Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, tekrar görev alma şansına eriştiği kulübe katkı sağlamak istediğini belirterek," dedi.Gürsel Aksel Stadı'nın daha aktif kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ertan, şöyle konuştu:Ertan, Göztepe'nin sadece futbol değil, spor kulübü olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde bir Süper Lig temsilcisinin olmamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ertan,dedi.Ertan, stat kullanımı için stadın kulübe devriyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:Göztepe'nin mali olarak Türkiye'nin en güçlü kulübü olduğunu kaydeden Ertan, kulübün çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in futboldan başka bir yatırımının olmadığını söyledi.Şirketin, potansiyelini gördükleri takım ve ülkede yatırım yaptığını belirterek,dedi.