Göztepe bu hafta Romulo'dan mahrum kalacak

Romulo, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe bu hafta Romulo'dan mahrum kalacak
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15 Ocak 2025 16:57
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı evinde 5-0 yenerek 31 puanla 4'üncü sıraya yükselen Göztepe, pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar yıldızları Romulo Cardoso'yu bu hafta izleyemeyecek.

Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Brezilyalı golcü Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Göz-Göz'de ilk kez cezalı duruma düşen Romulo'nun yokluğunda tek forvet oyuncusu kaldı.

Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş sakalıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalırken, takımın gol umudu Brezilyalı Juan Silva olacak. Kurmaylar ise en az bir yeni transferi Antalyaspor maçına yetiştirmeye çalışacak. Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından Emerson'u isteyen Göztepe, 20 yaşındaki golcüyü Antalyaspor maçında oynatabilmek için kolları sıvayacak. Aksi halde teknik direktör Stanimir Stoilov, Antalyaspor maçında Juan'la birlikte Tijanic'i ileri uçta görevlendirecek.

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