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Göztepe, Ahmet Ildız ile sözleşme uzattı!

Göztepe, iç transfer çalışmaları kapsamında Ahmet Ildız ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 05 Haziran 2025 11:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Ahmet Ildız ile sözleşme uzattı!
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Göztepe, iç transfere ağırlık verdi. Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile yola devam kararı alındı.

Göztepe yönetimi, Ahmed Ildız'ın sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Önceki sezon Alanyaspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu genelde karşılaşmalara yedek başlasa da teknik direktör Stanimir Stoilov'un önemli kozu oldu.

Ahmed, geride kalan sezonda Süper Lig'de 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Süper Lig'de 1073 dakika süre alan deneyimli oyuncu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Göz-Göz'de sözleşmesi sona eren golcü Kubilay Kanatsızkuş'un ise takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Golcü futbolcunun, Süper Lig'in diğer temsilcisi Kasımpaşa ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.


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