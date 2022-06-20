Gomis'ten Kerem haberine Sporx üzerinden yorum!

Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberine Sporx üzerinden cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gomis'ten Kerem haberine Sporx üzerinden yorum!
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20 Haziran 2022 21:42
Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için bir yorumda bulundu.

Sporx'in Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberine sosyal medya hesabından cevap veren Fransız golcü, "O bizim elmasımız ve bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Gomis'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Gomis'in söz konusu paylaşımı;



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