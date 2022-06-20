Gomis'ten Kerem haberine Sporx üzerinden yorum!

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için bir yorumda bulundu.
Sporx'in Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberine sosyal medya hesabından cevap veren Fransız golcü, "O bizim elmasımız ve bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
Gomis'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Gomis'in söz konusu paylaşımı;
Sporx'in Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberine sosyal medya hesabından cevap veren Fransız golcü, "O bizim elmasımız ve bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
Gomis'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Gomis'in söz konusu paylaşımı;
He's our diamonds and so precious for us 💎 💛❤️ @keremakturkoglu
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 20, 2022
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