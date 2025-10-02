Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye ziyaret

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Göksel Gümüşdağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti."RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Göksel Gümüşdağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması hediye etti."