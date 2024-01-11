Gökhan Karagöl: 'Penaltı yoktu'

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karagöl, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her iki takımın da eksik oyuncularının olduğu bir müsabaka olduğunu belirtti.



İlk yarı rakiplerinin daha iyi olduğunu aktaran Karagöl, "İkinci yarı biz oyunu dengeledik ve 1-1'lik skoru yakaladık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen 1-1'lik skordan da çok memnunuz, 1 puan bizim için iyi oldu. Hakeme de buradan çok teşekkür ediyorum çok güzel bir maç yönetti. İnşallah bundan sonraki haftalarda da aynı performansı hakemlerimizden bekliyoruz." dedi.



"Rodrigues'in veda maçıydı"



Karagöl, takımdan ayrılacak futbolcuların durumuyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:



"Bugün Rodrigues'in veda maçıydı. Samu Saiz için de bir parantez açmak istiyorum. Samu Saiz sezon başında gitmek istiyordu ve kendisi kaldı. Fakat son haftalardaki agresif oyunundan ve gitmek istemesinden dolayı kendisiyle yollarımızı ayıracağız. Kimse Sivasspor'dan büyük değil, sözleşmesini feshettik. Yeni transferlerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta 3 transfer açıklamayı düşünüyoruz. İnşallah takımımızı çok daha güçlendireceğiz."



Gökhan Karagöl, açıklamalarını, "Bülent Hoca'ya da teşekkür ediyorum. 2 haftada 4 puan aldı. Bugün çok eksiğimiz vardı. Oynayan bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinden geleni yaptılar. Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz. Gayet iyi, centilmen bir maç oldu. İnşallah ligimiz bundan sonra da tertemiz devam eder." diye sürdürdü.



Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon sorulan Gökhan Karagöl, "Biz gördük ama o pozisyonda herhangi bir penaltı yoktu. Zaten VAR da çağırmadı." sözlerini sarf etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU