Girona, Las Palmas'ı 2 golle geçti

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Girona, Las Palmas'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Girona, Las Palmas'ı 2 golle geçti
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04 Şubat 2025 00:56
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Girona ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona, Abel Ruiz ve Yaser Asprilla'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Las Palmas'ta ise Fabio Silva'nın golü mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Girona, haftayı 31 puanla 7. sırada kapattı. Las Palmas ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.

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