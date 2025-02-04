Girona, Las Palmas'ı 2 golle geçti

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Girona ile Las Palmas karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona, Abel Ruiz ve Yaser Asprilla'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.
Las Palmas'ta ise Fabio Silva'nın golü mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Girona, haftayı 31 puanla 7. sırada kapattı. Las Palmas ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.
Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona, Abel Ruiz ve Yaser Asprilla'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.
Las Palmas'ta ise Fabio Silva'nın golü mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Girona, haftayı 31 puanla 7. sırada kapattı. Las Palmas ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.