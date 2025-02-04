Girona, Las Palmas'ı 2 golle geçti

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Girona ile Las Palmas karşı karşıya geldi.



Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona, Abel Ruiz ve Yaser Asprilla'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.



Las Palmas'ta ise Fabio Silva'nın golü mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonuçla birlikte Girona, haftayı 31 puanla 7. sırada kapattı. Las Palmas ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.



