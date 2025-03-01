Girona, Celta Vigo ile yenişemedi

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Girona, Celta Vigo'yu ağırladı. Municipal de Montilivi Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Girona'nın gollerini 21. dakikada Viktor Tsygankov ve 68. dakikada Yangel Herrera kaydetti.



Celta Vigo'nun gollerini ise dakika 36'da Iker Losada ile 51. dakikada penaltıdan Marcos Alonso attı.



Girona, bu sonucun ardından puanını 32'ye yükseltti. Celta Vigo ise puanını 33 yaptı.



İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Girona, Espanyol deplasmanına gidecek. Celta Vigo, Leganes'i konuk edecek.