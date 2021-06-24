Giresunspor, Diabate'yi istedi!

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Trabzonspor'dan Diabate'ye talip oldu.
Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibiyle 18 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı.
Giresunspor'un oyuncu ile görüştüğü ve haber beklediği belirtildi. [Giresun Gazetesi]
Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arasında Göztepe'ye kiralanan Malili sağ kanat, İzmir ekibiyle 18 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı.
Giresunspor'un oyuncu ile görüştüğü ve haber beklediği belirtildi. [Giresun Gazetesi]