Giresunspor'dan Erkan Özdamar tepkisi!

Giresunspor, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor karşılaşması öncesi bir açıklama paylaştı.



Karadeniz ekibi, Kayserispor karşılaşmasına Erkan Özdamar'ın atanmasına tepki gösterdi.



İşte Giresunspor'un açıklaması;



"Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında vermiş olduğu yanlış kararlarla gündeme gelen hakem Erkan Özdamar'ın, Giresunspor'umuz için büyük önem taşıyan bu hafta oynayacağımız Yukatel Kayserispor maçının hakemi olarak atanmasından ciddi şekilde rahatsız olduğumuzun bilinmesini isteriz. Söz konusu maç sonrası spor kamuoyunun büyük tepkisine neden olan ve uzun bir süre görev verilmesini beklemediğimiz hakem Özdamar'ın, henüz yaşanan olaylar dahi unutulmamışken kısa bir süre sonra Giresunspor - Kayserispor maçına atanması anlam vermediğimz bir durumu ortaya çıkarmıştır. Özellikle; Ali Palabıyık 6 hafta; Hüseyin Göçek 5 hafta, Bahattin şimşek ise 6 hafta görev almayıp ilk maçlarına bizim karşılaşamalarımızda başlaması ise tedadüften öte bir durum oluşturmuştur.



Her gün yeni bir hakem olayı ile karşı karşıya kaldığıız bu günlede bu tarz atamalar ile ligde verdiğimiz mücadeleye gölge düşürülmesine asla müsaade etmeyeceğimiz gibi maç içerisinde verilecek kararların da yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz



Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, hakemlerimizi atayan yapay zeka nasıl çalışıyor bilemiyoruz ancak dinlendirilen ve ceza alan hakemlerin ilk müsabakalarını takımımızın maçlarına denk getirilmesi yönündeki tercihin sadece sistemsel bir hatadan kaynaklı olduğuna inanmak istiyoruz."





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