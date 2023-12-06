Giresunspor'da yardımcı antrenör Dieguez ayırıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yardımcı antrenör Francisco Vaz Dieguez ile yollar ayrıldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu ayın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dieguez'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, Dieguez'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.



