Giresun'da önce gol kararı sonra penaltı!

Beşiktaş'ın, Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı.



Siyah-beyazlılar, 14. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi.



Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti. Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra, karambolde Weghorst'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal ederek Beşiktaş lehine penaltı verdi.



Beşiktaş'ta penaltıdan topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.





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