Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya gitti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, önceden planlanmış özel işleri nedeniyle milli arada ülkesine gitti.
Beşiktaş, Göztepe maçı çalışmalarına yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde devam ediyor.
Siyah-beyazlı takım, milli aranın ardından 24 Kasım'da Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Göztepe maçı çalışmalarına yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde devam ediyor.
Siyah-beyazlı takım, milli aranın ardından 24 Kasım'da Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek.