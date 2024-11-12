Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya gitti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, milli arada ülkesi Hollanda'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya gitti!
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12 Kasım 2024 18:09
Son güncelleme 12 Kasım 2024 18:14
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, önceden planlanmış özel işleri nedeniyle milli arada ülkesine gitti.

Beşiktaş, Göztepe maçı çalışmalarına yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, milli aranın ardından 24 Kasım'da Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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