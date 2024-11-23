Giovanni van Bronckhorst, Göztepe'yi bekliyor

Beşiktaş, ligin henüz 11'inci haftasında zirvenin 10 puan uzağında kalmanın moral bozukluğunu gidermek için pazar günkü Göztepe maçını bekliyor. Takımın son dönemde oyun olarak düşüşte olması en çok teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u rahatsız ediyor.
Hollandalı teknik adam, oyuncularının bir an önce sezon başındaki iştahlarına kavuşması için Göztepe maçını iple çekiyor.
Van Bronckhorst'un, hücum tarzını değiştireceği ve daha baskılı bir oyun kurmayı amaçladığı öğrenildi.
Hollandalı teknik adam, oyuncularının bir an önce sezon başındaki iştahlarına kavuşması için Göztepe maçını iple çekiyor.
Van Bronckhorst'un, hücum tarzını değiştireceği ve daha baskılı bir oyun kurmayı amaçladığı öğrenildi.