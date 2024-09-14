Giovanni van Bronckhorst: "Bu takımda yedek yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımdaki ana iskeleti oluştururken yedekleri küstürmemeyi hedefliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: 'Bu takımda yedek yok'
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14 Eylül 2024 10:00
Beşiktaş'a geleceği konuşulmaya başlandığında Giovanni van Bronckhorst için şüpheli sesler yükseliyordu.

İSKELETİ NETLEŞTİRİYOR

Hollandalı teknik adam, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine ayak bastığı ilk andan itibaren gönülleri fethetmeye başladı. İletişimi çok kuvvetli olan ve sıkıntıları konuşarak aşmaktaki başarısıyla dikkati çeken van Bronckhorst'un bu aralar hedefinde yedek kulübesi bulunuyor. Sezon başından bu yana çok az sürpriz yapan ve ilk 11'in iskeletini kemikleştirmeye başlayan Kartal'ın hocası, yedeklerin küsmesinden çekindi.



"BU TAKIMDA YEDEK YOK"

Takımla bir toplantı gerçekleştiren Giovanni van Bronckhorst, maç günleri isimlerini yedek kulübesinde gören oyuncunun moral bozmaması gerektiğini söyledi. Takımı şu anda her dişlisiyle birlikte çalışabilen bir makineye benzeten Hollandalı, "Bu takımda yedek diye bir şey yok. Benim için çoğu zaman yedek oyuncular sahadakilerden daha önemlidir. Hamle yapmak bu oyunun en kritik işidir. Bu kritik işi yapacak olanları da kulübede yanımda bekletiyorum. Haftalar ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Bu takımda herkesin önemi ve yeri ayrı" diye konuştu.



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