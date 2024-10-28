Giovanni van Bronckhorst: "Biz savaşa hazırız!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: 'Biz savaşa hazırız!'
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28 Ekim 2024 19:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞA HAZIRIZ"

Özgüvenli olduklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Derbi maçları her zaman özeldir. Bunu birkaç gün öncesinden hissetmeye başladık. Maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız." dedi.

"GALATASARAY OFANSİF OYNUYOR"

Galatasaray'ın dizilişine değinen van Bronckhorst, "Son maçlarını izledik Galatasaray'ın, çok hücumcu 11'leri var. Avrupa'dakine benzer bir 11'le çıktılar. Hücumdaki tehlikelere karşı hazır olmalıyız. Top bizdeyken özgüvenli olmalıyız. İyi hücum etmeli ve fırsatlar üretmeliyiz. Defansif olarak güçlü, ofansif olarak cesur olmak istiyoruz. Bu maçta gol atacak kalitemiz var." sözlerini sarf etti.
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