Galatasaray'ın transfer gündemindeki Olimpiu Morutan için FCSB finansörü Gigi Becali'den açıklama geldi.



FCSB, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisi Shakhter Karagandy ile karşı karşıya geldi. Bükreş'teki maçı 1-0 kazanan FCSB, deplasmanda 2-1 mağlup olunca mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda FCSB adına 3. penaltı vuruşu için beyaz noktaya gelen Morutan, fileleri havalandıramadı. Shahkter 5 penaltının 5'ini de gole çevirirken, FCSB kaçan tek penaltı nedeniyle Avrupa'ya veda etti.



"BU MAÇ PAZARLIKLARI ETKİLEMEZ"



Maç sonrası konuşan Gigi Becali, "Morutan'ın bu maçta ortaya koyduğu performans bence pazarlıkları etkilemez. Galatasaray, Morutan'ı diğer maçlarda da seyretti. Morutan tek başına oynamıyor. Evet penaltıyı kaçırdı. Ancak diğer maçlarda takımın yıldızıydı. Futbol takımla oynanan bir oyun." açıklamasını yaptı.



Becali ayrıca, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan." dedi.



FCSB 7 MİLYON EURO'YA KADAR İNDİ



Romanya'dan ProSport'ta yer alan habere göre ise; FCSB, Morutan için 10 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya kadar indi. Galatasaray ise teklifini 5 milyon euro'ya kadar yükseltti.



Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Olimpiu Morutan, Galatasaray'la 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardı.



TERİM: "MORUTAN ÇOK İYİ FUTBOLCU"



Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçı öncesi Morutan'ı istediğini dile getirmişti.



Terim, "Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum." ifadelerini kullanmıştı.



104 MAÇTA 14 GOL 30 ASİST



22 yaşındaki Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ı FCSB, 2018 yazında Botosani'den 700 bin euro'ya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 asist yaptı.



