Chicago Bulls'un yeni guardı Josh Giddey, Bulls'ta "tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı" umduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Alex Caruso karşılığında Bulls'a takas edilen ve geçtiğimiz sezonu 12,3 sayı, 6,4 asist ve 5,0 ribaund ortalamaları ile performans düşüşü yaşayarak geçirmiş olan 21 yaşındaki Giddey, bu ortam değişikliğinin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacağını umduğunu dile getirdi:



"Oklahoma City gibi top elinde olması gereken ve bu şekilde iyi iş çıkaran çok sayıda yetenekli adamın olduğu bir takımda, potansiyelimin tamamını açığa çıkarmak zor olacaktı. Bu manzara değişikliği belki bana bu açıdan yardımcı olur.



Oyunu herkes için kolaylaştırabilmek, takım arkadaşlarımı oyuna dahil edebilmek, topu dağıtabilmek ve diğer oyuncuların kendine güvenmesini sağlayabilmek, severek yaptığım şeyler. Ve topun çok fazla elinizde olmadığı bir rolde bunu yapmak zor. Burada da önceliği pas vermek olan bir oyun kurucu rolünü oynamak istiyorum."



Giddey ayrıca gelecek sezona dair genel belirsizliklere rağmen, Bulls kadrosunun şimdiki durumuyla ilgili heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.





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