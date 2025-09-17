Bu gönderiyi Instagram'da gör Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)'in paylaştığı bir gönderi





Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, bir Instagram canlı yayını sırasında Türk bir taraftara yönelik söylediği sözlerin yanlış anlaşılmasının ardından resmi bir özür mesajı yayınladı.EuroBasket 2025 üçüncülük maçında Yunanistan'ın Finlandiya'yı yenmesinin ardından canlı yayın açan Giannis, bir Türk taraftarın kendisine hakaret etmesi üzerine, yorumlarda sürekli olarak Türk bayrağı emojisi gönderilmesine tepki gösterdi.Giannis'inşeklinde anlaşılan sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kişi bunu Türk bayrağına hakaret olarak yorumladı. Ancak gerçek bağlamda Giannis'in hedefinin yorumlarda yaşananhareketi olduğu ortaya çıktı.Durumun yanlış anlaşılmasını istemeyen yıldız oyuncu, hızla kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Instagram hikâyesinde şu ifadeleri kullandı:Giannis, paylaşımına Houston Rockets pivotu Alperen Şengün ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf da ekledi. Bu, Türk basketboluna ve Türk halkına olan saygısını, topluluklar arasında köprü kurma isteğini sembolize etti.