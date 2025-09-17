17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Giannis, Türkiye'den özür diledi: "Kimseyi kırmak istemedim"

Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, bir Instagram canlı yayını sırasında Türk bir taraftara yönelik söylediği sözlerin yanlış anlaşılmasının ardından resmi bir özür mesajı yayınladı.

calendar 17 Eylül 2025 11:52 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
EuroBasket 2025 üçüncülük maçında Yunanistan'ın Finlandiya'yı yenmesinin ardından canlı yayın açan Giannis, bir Türk taraftarın kendisine hakaret etmesi üzerine, yorumlarda sürekli olarak Türk bayrağı emojisi gönderilmesine tepki gösterdi.

Giannis'in "Atmayın şu Türk bayrağını" şeklinde anlaşılan sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekerken, birçok kişi bunu Türk bayrağına hakaret olarak yorumladı. Ancak gerçek bağlamda Giannis'in hedefinin yorumlarda yaşanan spam hareketi olduğu ortaya çıktı.


Durumun yanlış anlaşılmasını istemeyen yıldız oyuncu, hızla kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Instagram hikâyesinde şu ifadeleri kullandı:

"Canlı yayınım sırasında, bana saygısızca yorum yapan bir kişiye karşılık verirken uygunsuz bir ifade kullandım. Amacım asla kimseyi kırmak değildi. Bundan dolayı çok üzgünüm. Türkiye ve dünya genelindeki insanlara karşı yalnızca sevgi ve saygı besliyorum. Ebeveynlerimiz bizi sevgi ve saygıyla büyüttü."

Giannis, paylaşımına Houston Rockets pivotu Alperen Şengün ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf da ekledi. Bu, Türk basketboluna ve Türk halkına olan saygısını, topluluklar arasında köprü kurma isteğini sembolize etti.

