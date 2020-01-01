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Giannis, Kyrgios'un Miami iddiasına yanıt verdi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Miami Heat'e katılacağını iddia eden tenis oyuncusu arkadaşı Nick Kyrgios'a yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Miami Heat'e katılacağını iddia eden tenis oyuncusu arkadaşı Nick Kyrgios'a yanıt verdi.

Giannis'in önümüzdeki yaza kadar serbest oyuncu olması beklenmese de, Milwaukee'den ayrılacağına dair söylentiler, Bucks'ın Doğu Konferansı yarı finalinde elenmesinden hemen sonra başlamıştı.

Giannis'in hemşerisi ve arkadaşı Kyrgios geçtiğimiz günlerde, Greek Freak'in Heat'e katılıp katılmayacağını sorduğunda gülümsediğini iddia ederek, ortalığı kızıştırmıştı:

"Ona birkaç soru sormuştum. Doğrudan Miami'ye katılmayacağını sorduğumda, yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Belki bu gelişiyor olabilir."

Son MVP, arkadaşının açıklamasına Twitter'da cevap verdi, ancak Kyrgios'un söylediklerini inkar etmedi:

"Neden hep bir şeyler başlatmak zorundasın?!!"

Giannis, bu sezon sözleşme uzatması için uygunken, 2021 yazında sınırsız bir serbest oyuncu olabilir.


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