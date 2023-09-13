Giannis, bu sezon Hakeem Olajuwon'la çalışacak!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu sezon efsanevi oyuncu Hakeem Olajuwon ile antrenman yapacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis, bu sezon Hakeem Olajuwon'la çalışacak!
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13 Eylül 2023 14:40
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu sezon efsanevi oyuncu Hakeem Olajuwon ile antrenman yapacağını söyledi.

Yaş aldıkça oyununun büyük bir parçası olan atletizminin azalmaya başlaması gerçeğiyle kendisini bu duruma uyarlama ihtiyacı duyan Giannis, NBA tarihinin en büyük pivotlarından biri olan Olajuwon ile birlikte çalışacağını açıkladı:

"Yaz döneminde diğer oyuncularla takılmaktansa kendi başıma olmaya çalışıyorum, çünkü sezonda onlara karşı rekabet halinde olacağım. Houston'a gidip Hakeem Olajuwon ile çalışacağım. Şimdiye dek birkaç kişiyle çalışmıştım. KG (Kevin Garnett), Kobe (Bryant) ve şimdi de Hakeem üçüncü kişi olacak.

Onun oyununa bayılıyorum ve beraber geçireceğimiz birkaç gün içinde kendisinden bazı şeyler kapmaya çalışacağım."

LeBron James, Bryant ve Garnett gibi pek çok NBA yıldızı, Hakeem'le vakit geçirdikten sonra oyunlarında gelişme kaydetmişti.

Giannis geçtiğimiz sezon yakaladığı 31,1 sayı, 11,8 ribaund ve 5,7 asist ortalamalarıyla hâlen ligin en iyi oyuncularından biri konumunda.

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