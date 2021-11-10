Premier Lig ekibi Leicester City'den geçen sezon kiralık olarak takıma kazandırılan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta muhteşem bir performans ortaya koymuştu.



Toplamda 35 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri 8 kez havalandıran Cezayirli futbolcu, 18 de asist yaparak toplamda Beşiktaş 'a 26 sayılık katkı yapmıştı.



Başarılı performansıyla geçen sezonun en iyi oyuncusu olan Ghezzal, bu dönemde ise etkili görüntüsünü istatistiklere yansıtamıyor.



Geçen sezon Vincent Aboubakar'la birlikte uyumlu bir görüntü sergileyen tecrübeli kanat oyuncusu, bu dönem Kamerunlu futbolcunun yerini alan Michy Batshuayi'yle aynı görüntüyü sergileyemedi.



22 pozisyonun içinde var



Batshuayi'ye ek olarak takımın Kanadalı hücumcusu Cyle Larin'e de yaptığı servislere rağmen sonuç alınamaması sonrasında Ghezzal'ın da istatistikleri düşük kaldı.



Bu sezonki verilere göre 10 lig maçı sonunda toplamda 22 kez pozisyon yaratan tecrübeli futbolcu, 7 de kilit pas verdi.



Maç başına 2,4 pozisyon yaratmayla oynayan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının bitiricilik konusunda etkisiz olması sonrasında bu sezon sadece 1 asist yapabildi.



Trabzon maçında dünyalar kaçtı!



Ghezzal, bu sezon özellikle 2. haftada Gaziantep'le oynanan karşılaşmada Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Salih Uçan'a çok kritik servisler yapsa da 3 pozisyondan sonuç çıkmadı.



Fatih Karagümrük ve Başakşehir'e ek olarak 12. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da etkili bir oyun sergileyen Ghezzal, asistle tanışamadı. Özellikle Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısında attığı pasla Larin'i Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'la karşı karşıya bırakan Ghezzal, takım arkadaşının rakip eldiveni geçememesi sonrasında büyük üzüntü yaşadı.



Maç içerisinde bir pası daha Larin tarafından sonuçlandırılamayan tecrübeli futbolcu, ekstra takım çalışmalarıyla bu durumu düzeltmeye çalışıyor.





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