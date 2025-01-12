LaLiga'nın 19. haftasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe deplasmanda Diego Martinez'in yönetimindeki Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti.



Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan maçta Getafe'nin gollerini 70. dakikad Coba ve 86. dakikada Borja Mayoral kaydetti.



Las Palmas'ın tek golünü ise 88. dakikada Adnan Januzaj kaydetti. Las Palmas'ta Fabio Silva 56. dakikada penaltı kaçırdı.



Getafe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım 63. dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Las Palmas 22 puanda kalırken, Getafe puanını 19'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Las Palmas deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.



