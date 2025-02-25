Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Paul George, takımın bir şampiyonluk adayı gibi hareket etmediğini iddia etti.



"Kim oynuyor ya da oynamıyor fark etmez... Rekabet edecek bir takım olduğumuzu hiçbir şekilde göstermedik," diyen George, PHLY Sports muhabiri Derek Bodner'a yaptığı açıklamalarda "Bizim ne bir şampiyonluk adayı takım gibi ne de playoffa oynayan bir ekip gibi alışkanlıklarımız var." şeklinde konuştu.



George, sözlerine şu şekilde devam etti: "Açıkçası şu an için şampiyonluk iddiasında bulunmamız gerçekçi olmaz. Yapabileceğimiz tek şey çok çalışmak ve birbirimiz için savaşmaya devam etmek. Fakat bırakın şampiyonluk seviyesini, playoff yarışına bile ayak uydurabildiğimize dair bir işaret göstermedik."



George ayrıca sahada Joel Embiid'in eksikliğini hissettiklerini de sözlerine ekledi.



76ers, galibiyet-mağlubiyet oranı 20-37 olan sezonda George ve Embiid'in sürekli sakatlık problemleri yaşamaları sonucu şampiyonluk umutlarına büyük ölçüde veda etti. All-Star ikili, bu sezon birlikte yalnızca 18 maçta forma giyebildi.



76ers, Paul George'u geçtiğimiz yaz 212 milyon dolarlık dört yıllık bir sözleşme ile kadrosuna katmıştı. Ancak 34 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon kariyerindeki en düşük sayı ortalamalarından birini yakalayarak 16.1 sayıyla oynuyor.



Philadelphia, Çarşamba günü New York Knicks ile karşı karşıya gelecek.



