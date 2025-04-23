Genoa - Lazio: 2 kırmızı kart, 2 gol, 3 puan

Lazio, 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Genoa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Genoa - Lazio: 2 kırmızı kart, 2 gol, 3 puan
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23 Nisan 2025 22:36
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Genoa ile Juventus karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Genoa, 22. dakikada Sebastian Otoa'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

32. dakikada Taty Castellanos, Lazio'yu öne geçirdi. Boulaye Dia, 65. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Lazio da 72. dakikada Reda Belahyane'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 59'a yükselterek ilk 4 iddiasını sürdürdü. Son 4 maçta sadece 1 kez kazanan Genoa, 39 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Parma'yı ağırlayacak. Genoa ise Como 1907 deplasmanına gidecek.

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