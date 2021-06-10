Genk, Samatta'yı ısrarla istiyor!

Genk, Mbwana Samatta için Fenerbahçe'ye Paintsil ve para içeren bir teklif sunacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Genk, Samatta'yı ısrarla istiyor!
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10 Haziran 2021 08:45
Genk'in Mbwana Samatta ısrarı devam ediyor.

Belçika ekibinin, Tanzanyalı golcüye karşılık takas planı yaptığı ve Fenerbahçe'ye bir miktar paranın yanı sıra Ankaragücü'nde bu sezon 11 gol atan sol kanat Joseph Paintsill'i teklif edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, Samatta'yı 6 milyon euro bonservisle Aston Villa'dan transfer etmişti. 28 yaşındaki Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkıp 6 gol atabildi.

Adını Avrupa'ya Genk'te duyuran Samatta, 2018/19'daki Belçika şampiyonluğunda önemli bir role sahipti.

23 yaşındaki sağ açık Paintsil, Ankaragücü'nde geçirdiği kiralık dönemde 33 maça çıkıp 11 gol attı. 


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