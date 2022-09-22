Gençlerbirliği'nin genç ismi iddialı konuştu!

- "Kenetlenmek şart"

- "Ailem en büyük destekçim"

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Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen ve yeteneğiyle takımın gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alan, "" dedi.Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Ahmet Arda Tuzcu, yaptığı açıklamada, ciddi ve uzun bir sakatlık döneminden sonra tekrar sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "" ifadelerini kullandı.Çalışmalarını da bu doğrultuda devam ettirdiğini dile getiren 20 yaşındaki oyuncu, "." diye konuştu.Sezon başında takım olarak çok iyi ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Ahmet Arda, şöyle devam etti:"İGençlerbirliği'nin Cumhuriyetle yaşıt çok büyük bir kulüp ve camia olduğunun altını çizen kanat oyuncusu, "" değerlendirmesinde bulundu.Ahmet Arda, üç hafta maç oynamayacak olmalarının takımı olumlu etkileyeceğini belirterek, "" ifadelerini kullandı.En zor anlarında ailesinin desteğini aldığını söyleyen genç oyuncu, maçlardan sonra babasıyla telefonla da olsa bir değerlendirme yaptığını aktardı.Babasının bir futbol aşığı ve Gençlerbirliği sevdalısı olduğunu ifade eden Ahmet Arda, şunları kaydetti: