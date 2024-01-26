Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel hatıra bilet

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 100. yılı için hatıra bileti çıkardı

Haber; AA
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Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel hatıra bilet
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26 Ocak 2024 14:53
Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 100. yılına özel hatıra bileti çıkardı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 100 liradan satışa çıkarılan "Gençlerbirliği 100. Yıl Hatıra Biletleri"nin sadece "www.passo.com.tr" internet adresinden ve Passo Mobil uygulamasından temin edilebileceği belirtilerek, "Gençlerbirliği'mizin 100. yılında hem kulübümüze destek hem de geleceğe önemli bir anı bırakmak amacıyla 100. yılımıza özel hatıra biletlerimiz satışa çıkmıştır." denildi.

Hatıra amaçlı sınırlı sayıda çıkarılan biletlerin, dijital ortamda temin edilebileceği ve maç bileti olarak sayılmayacağı kaydedildi. Hatıra biletleri alanların, "Kırmızı-Kara Mağazası"nda yapacakları alışverişlerde yüzde 5 indirim uygulamasından yararlanabileceği kaydedildi.

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