Gençlerbirliği'nde Emrah Yıldız dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı.
Başkent kulübü, Emrah Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Başkent kulübü, Emrah Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
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