Gençlerbirliği'nde Emrah Yıldız dönemi sona erdi

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gençlerbirliği'nde Emrah Yıldız dönemi sona erdi
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20 Mart 2024 15:35
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sportif direktör Emrah Yıldız'la yollarını ayırdı.

Başkent kulübü, Emrah Yıldız'ın sözleşmesinin "karşılıklı anlaşılarak" sona erdirildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Emrah Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

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