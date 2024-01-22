Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ı andı

Gençlerbirliği Kulübü, vefatının 7. yılında efsane başkanı İlhan Cavcav'ı andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ı andı
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22 Ocak 2024 14:46
Gençlerbirliği Kulübü, efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının yedinci yılında Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Öte yandan, başkentin bir diğer köklü kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan "Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının yedinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.

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