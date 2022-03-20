Gençlerbirliği ile Kocaelispor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u konuk etti. Mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği ile Kocaelispor yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2022 21:07
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor'un golünü 57. dakika Babacar Gueye, Gençlerbirliği'nin golünü ise 69. dakikada Ömürcan Artan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşan Gençlerbirliği 14, puanını 34'e çıkaran Kocaelispor ise 15. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Gençlerbirliği, 34 puana ulaşan Gençlerbirliği 14, puanını 34'e çıkaran Kocaelispor ise 15. sırada konumlandı.

 

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.