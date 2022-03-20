Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırladı. Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor'un golünü 57. dakika Babacar Gueye, Gençlerbirliği'nin golünü ise 69. dakikada Ömürcan Artan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşan Gençlerbirliği 14, puanını 34'e çıkaran Kocaelispor ise 15. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Gençlerbirliği, 34 puana ulaşan Gençlerbirliği 14, puanını 34'e çıkaran Kocaelispor ise 15. sırada konumlandı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor'un golünü 57. dakika Babacar Gueye, Gençlerbirliği'nin golünü ise 69. dakikada Ömürcan Artan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşan Gençlerbirliği 14, puanını 34'e çıkaran Kocaelispor ise 15. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Gençlerbirliği, 34 puana ulaşan Gençlerbirliği 14, puanını 34'e çıkaran Kocaelispor ise 15. sırada konumlandı.