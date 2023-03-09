Gençlerbirliği ile Denizlispor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig 25. hafta maçında Gençlebirliği ile Denizlispor karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonucun ardından iki takımda puanını 17'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği haftayı bay geçecek. Denizlispor ise Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Egemen Savran
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rodrigues, Ikic (Dk. 86 Torje), Erkan Eyibil (Dk. 66 Enes Keskin), Mete Kaan Demir, Rharsalla (Dk. 86 Bangoura), Ayovi (Dk. 71 Doukara)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90+5 Mayi)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Enes Keskin, Dk. 90+4 Nurullah Aslan, Dk. 90+6 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonucun ardından iki takımda puanını 17'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği haftayı bay geçecek. Denizlispor ise Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Egemen Savran
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rodrigues, Ikic (Dk. 86 Torje), Erkan Eyibil (Dk. 66 Enes Keskin), Mete Kaan Demir, Rharsalla (Dk. 86 Bangoura), Ayovi (Dk. 71 Doukara)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90+5 Mayi)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Enes Keskin, Dk. 90+4 Nurullah Aslan, Dk. 90+6 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)
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