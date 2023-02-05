Gençlerbirliği dirildi; 3'te 3!

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği dirildi; 3'te 3!
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05 Şubat 2023 17:58
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti götüren 26. dakikada Uğur Akdemir kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Gençlerbirliği, üst üste 3. kez kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Üst üste iki galibiyetin ardından mağlup olan Göztepe ise 30 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Tuzlaspor'da karşılaşacak. Göztepe ise Boluspor'u konuk edecek.

 

 

 

 

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