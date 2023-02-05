Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti götüren 26. dakikada Uğur Akdemir kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Gençlerbirliği, üst üste 3. kez kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Üst üste iki galibiyetin ardından mağlup olan Göztepe ise 30 puanda kaldı.



Gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Tuzlaspor'da karşılaşacak. Göztepe ise Boluspor'u konuk edecek.





















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