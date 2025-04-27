Gençlerbirliği, deplasmanda 5 farkla galip

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, deplasmanda 5 farkla galip
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27 Nisan 2025 17:59
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 30. ve 59. dakikalarda Amilton da Silva, 88. ve 90+2. dakikalarda Leo Gaucho ve 49. dakikada Daniel Popa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, ligde 2 maç aranın ardından kazandı.

Gençlerbirliği 62 puan ile ligde 3. sırada yer alıyor. Gelecek hafta sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

Ligden daha düşmesi kesinleşen Adanaspor 30 puan ile 19. sırada bulunuyor. Gelecek hafta Amed deplasmanında olacaklar.
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