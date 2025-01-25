Gençlerbirliği, Boluspor'un serisini bitirdi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Boluspor'un serisini bitirdi
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25 Ocak 2025 15:30
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. 

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 86. dakikada kendi kalesine Fethi Özer kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üst üste 3. galibiyetini aldı. Boluspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. 

Gençlerbirliği, puanını 33'e yükseltirken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Boluspor ise 7. sırada konumlandı. 

Öte yandan maç öncesi Boluspor taraftarları, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartonları açtı.



Ligde bir sonraki hafta Boluspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.
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