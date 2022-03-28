Genç voleybolculardan Avrupa mesaisi!

ADI SOYADI POZİSYONU 1 Deniz Ece Dakak Pasör 2 Selen Naz Kıran Pasör 3 Dilay Özdemir Pasör 4 Elif Kapar Pasör 5 Berka Buse Özden Orta Oyuncu 6 Bengisu Aygün Orta Oyuncu 7 Begüm Kaçmaz Orta Oyuncu 8 Gülsüm Nur Yavuz Orta Oyuncu 9 Miray Gözübüyük Smaçör 10 Selen Köse Smaçör 11 Mücevher Nehir Kiraz Smaçör 12 Deniz Pınar Çiçekçi Smaçör 13 Liza Safronova Smaçör 14 Fatma İklimya Demir Smaçör 15 Tuanna Mallı Smaçör 16 Berre İnce Libero 17 Zeynep Palabıyık Libero 18 Yasemin Narlıoğlu Libero 19 Pelin Eroktay Pasör Çaprazı 20 Beren Yeşilırmak Pasör Çaprazı 21 Selin Aşlayan Pasör Çaprazı 22 Bianka İlayda Mumcular Pasör Çaprazı

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 8-10 Nisan tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.Milliler, I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.22 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: