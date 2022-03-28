Genç voleybolculardan Avrupa mesaisi!

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosova'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Genç voleybolculardan Avrupa mesaisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2022 21:12
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 8-10 Nisan tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Milliler, I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.

22 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  ADI SOYADI POZİSYONU
1 Deniz Ece Dakak Pasör
2 Selen Naz Kıran Pasör
3 Dilay Özdemir Pasör
4 Elif Kapar Pasör
5 Berka Buse Özden Orta Oyuncu
6 Bengisu Aygün Orta Oyuncu
7 Begüm Kaçmaz Orta Oyuncu
8 Gülsüm Nur Yavuz Orta Oyuncu
9 Miray Gözübüyük Smaçör
10 Selen Köse Smaçör
11 Mücevher Nehir Kiraz Smaçör
12 Deniz Pınar Çiçekçi Smaçör
13 Liza Safronova Smaçör
14 Fatma İklimya Demir Smaçör
15 Tuanna Mallı Smaçör
16 Berre İnce Libero
17 Zeynep Palabıyık Libero
18 Yasemin Narlıoğlu Libero
19 Pelin Eroktay Pasör Çaprazı
20 Beren Yeşilırmak Pasör Çaprazı
21 Selin Aşlayan Pasör Çaprazı
22 Bianka İlayda Mumcular Pasör Çaprazı
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.