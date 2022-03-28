Genç voleybolculardan Avrupa mesaisi!

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosava'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt için kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 8-10 Nisan tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.
Milliler, I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.
22 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 8-10 Nisan tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.
Milliler, I Grubu'nda ev sahibi Kosova'nın yanı sıra Macaristan ve Estonya ile mücadele edecek.
22 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
|ADI SOYADI
|POZİSYONU
|1
|Deniz Ece Dakak
|Pasör
|2
|Selen Naz Kıran
|Pasör
|3
|Dilay Özdemir
|Pasör
|4
|Elif Kapar
|Pasör
|5
|Berka Buse Özden
|Orta Oyuncu
|6
|Bengisu Aygün
|Orta Oyuncu
|7
|Begüm Kaçmaz
|Orta Oyuncu
|8
|Gülsüm Nur Yavuz
|Orta Oyuncu
|9
|Miray Gözübüyük
|Smaçör
|10
|Selen Köse
|Smaçör
|11
|Mücevher Nehir Kiraz
|Smaçör
|12
|Deniz Pınar Çiçekçi
|Smaçör
|13
|Liza Safronova
|Smaçör
|14
|Fatma İklimya Demir
|Smaçör
|15
|Tuanna Mallı
|Smaçör
|16
|Berre İnce
|Libero
|17
|Zeynep Palabıyık
|Libero
|18
|Yasemin Narlıoğlu
|Libero
|19
|Pelin Eroktay
|Pasör Çaprazı
|20
|Beren Yeşilırmak
|Pasör Çaprazı
|21
|Selin Aşlayan
|Pasör Çaprazı
|22
|Bianka İlayda Mumcular
|Pasör Çaprazı