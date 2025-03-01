Gedson Fernandes: 'Öz güven kazanıyoruz'

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, sahalarında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Gedson, "Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzdeki maçlarda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için devam etmemiz gerekiyor." dedi.



Gedson Fernandes, takımın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak şu anda iyi sonuçlar aldıklarını ve bunun öz güvenlerini artırdığını vurguladı:



"İyi sonuçlar alıyoruz. Karmaşık ve zorlu bir dönemden sonra takımın bu şekilde oynaması çok önemli. Öz güven kazanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Öz güvenliyiz. Böyle olunca işler daha kolay oluyor."



Son olarak "Orta sahada Chamberlain ile iyi bir ikili oldun." sorusunu yanıtlayan Gedson, "Bireysel oyunculardan ziyade kolektif olarak bakmak lazım. Kolektif oynadığımızda bu sonuçlar geliyor. Hepimiz birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz, hepimiz birbirimiz için savaşmaya çalışıyoruz. Böyle olunca öz güvenle birlikte iyi oluyor." ifadelerini kullandı.



"SOLSKJAER'İN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"



Gedson Fernandes, flaş röportaj alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi performans sergilemelerinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok önemli etkisi olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, "İyi oynuyoruz, öz güven kazandık ve öz güvenle iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan da bu zaten. Takımın da öz güven kazanması gerekiyor. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var. Önemli olan da kolektif olarak devam etmemiz lazım. Güçlü bir şekilde devam etmeliyiz. Hedef doğrultusunda böyle devam edersek daha iyi olacak ve daha iyi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Gedson, "Önemli olan takımın beraber oynaması. Biz beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz. Hedeflerimizin doğrultusunda bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Önemli olan beraber oynamak ve bir şeyleri beraber yapmak" sözlerini kullandı.



'MAÇ MAÇ BAKMAK ZORUNDAYIZ'



Maç maç ilerlemeleri gerektiğini hatırlatan Portekizli futbolcu, "Her karşılaşma bir final, maç maç bakmak zorundayız. Şu anki hedefimiz önümüzdeki maç. Bir sonraki maçta kim olursa olsun hepimize ihtiyaç var. Soyunma odasındaki işin sırrı da bu. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda. Bu şekilde her hedefimize ulaşabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.







