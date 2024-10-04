Gedson Fernandes'e milli takım müjdesi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'e milli takım müjdesi
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04 Ekim 2024 15:12
Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile ilgili konuştu.

Martinez, "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

GEDSON FERNANDES'İN PERFORMANSI

Gedson, bu sezon Siyah Beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 6 gol 1 asistlik performans segiledi. 

 
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