Gedson Fernandes: ''Bize çok özgüven getirdi''

"Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Portekizli oyuncu, "Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kollektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak." ifadelerini kullandı.

Hocasıyla arasındaki uyumdan bahseden Gedson, "Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize özgüven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi gitmek." sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Takımdaki herkes, her oyuncu önemli. Ciro, Rafa kaliteleri belli isimler. Geldikleri günden beri onların bize ilgisini görüyoruz. Tekrar ediyorum, kollektif mücadele önemli. Bir oyuncu diğerinden daha önemsiz değil." şeklinde konuştu.