Gaziantep'ten Günay ile 3 yıllık yeni sözleşme!

Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Günay Güvenç, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'ten Günay ile 3 yıllık yeni sözleşme!
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07 Ocak 2021 12:33
Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Günay Güvenç ile sözleşme uzatma görüşmeleri sona erdi.

Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; Sezon sonu sözleşmesi sona eren kırmızı siyahlı oyuncu  Günay'ın kontratını uzatmayı planlayan Gaziantep FK yönetimi bugün tesislerde menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gaziantep'te kalmak isteyen Günay için yapılan görüşme olumlu geçerken taraflar her konuda anlaşarak masadan kalktı. 

Günay ile yapılacak olan yeni kontratın 3 yıl olacağı öğrenildi.



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