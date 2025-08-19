19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Gaziantep'te Taşdemir dönemi 62 gün sürdü

İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'den ayrılmasıyla birlikte 62 gün ile görevde en az kalan isim oldu.

Gaziantep'te Taşdemir dönemi 62 gün sürdü
Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 62 gün görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırarak sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu için İsmet Taşdemir ile 17 Haziran'da 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep FK yönetimi, ligin ilk iki hafta maçında alınan kötü sonuçların ardından 62 gün sonra Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Takımın başında Galatasaray ve Tümosan Konyaspor müsabakalarına çıkan Taşdemir, 2 maçı da 3-0'lık skorlarla kaybetti ve maç başına sıfır puan ortalaması ile görev yaptı.


Tecrübeli çalıştırıcı, yaz transfer döneminde 6 yeni isimle sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti.

ÇALIŞTIRICILAR SÖZLEŞME SONUNU GÖREMİYOR

Ligde 7. sezonunu geçiren Güneydoğu Anadolu temsilcisi daha önceki 6 sezonun da Marius Sumudica (2 dönem), Ricardo Sa Pinto, Erol Bulut, Erdal Güneş ve Selçuk İnan ile çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekipte görev alan 5 teknik adam, sözleşme süreleri dolmadan takımdan ayrıldı.

Gaziantep ekibinde 7. sezonda da gelenek değişmedi. İsmet Taşdemir de sözleşmesinin sonunu göremeden kulüple karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

EN AZ GÖREVDE KALAN İSİM OLDU

Kırmızı siyahlı ekip, ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna Marius Sumudica yönetiminde başladı ve 577 gün çalıştı.

Lig'deki ikinci sezona da Sumudica ile başlayan yönetim daha sonra el sıkıştığı Ricardo Sa Pinto'ya 116 gün görev verdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin, ligdeki üçüncü sezonu için anlaştığı Erol Bulut, 610 gün ile en uzun süre görev alan isim unvanına sahip oldu.

Devam eden süreçte sırasıyla Erdal Güneş 103 gün, Sumudica ikinci döneminde 181 gün, Selçuk İnan 428 takımın başında görev aldı.

İsmet Taşdemir ise 62 gün ile kulüpte en az görevde kalan isim oldu.

 

- Gaziantep FK'nin Süper Lig'de çalıştığı teknik direktörlerin genel performansları ise şöyle:

Teknik Direktör Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Maç başına puan ortalaması Kaldığı gün
Marius Sumudica * 75 26 27 22 1,4 758
Ricardo Sa Pinto 21 6 6 9 1,14 116
Erol Bulut 57 16 17 24 1,14 610
Erdal Güneş 4 0 0 4 0 103
Selçuk İnan 43 17 7 19 1,34 428
İsmet Taşdemir 2 0 0 2 0 62
*Sumudica, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak ilk döneminde 51, ikinci döneminde ise 24 lig maçında görev aldı.

 
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.