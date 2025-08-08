Gaziantep'te kırmızı kart!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan maçta kırmızı kart çıktı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topta Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, topa müdahalede bulundu.
Galatasaraylı futbolcular, kaleci Burak'ın ceza sahası dışında elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti. Hakem Şansalan, pozisyonu izledikten sonra 64. dakikada kaleci Burak'a kırmızı kart gösterdi.
