Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında Konyaspor'da oynayan ve daha sonra Al Ahli'ye transfer olan Partizanlı oyuncu Marko Jevtovic'i transfer etmek istiyor.



JEVTOVIC TRANSFERİ İÇİN UFAK PÜRÜZ



Gaziantep Güneş Gazetesi'nin haberine göre; kırmızı-siyahlılar ön libero pozisyonunda oynayan Sırp oyuncu Marko Jevtovic'i kadrosuna katmak üzere. Bir süredir yapılan görüşmelerde yol alındı ve transferin bitmesi için ufak pürüzler kaldı.



OYUNCU DA SICAK BAKIYOR



Partizan'ın da kiralık ya da bonservisiyle satmak istediği Jevtovic'in Gaziantep FK'dan gelen teklife sıcak baktığı ve oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa imzaların atılacağı belirtildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Partizan'da 20 maçta 1 asist üretti. Al Ahli'de 15 maça çıkan Jevtovic, 1 gol 1 asistlik katkı yapabilmişti.





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