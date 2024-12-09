Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönetiminde oynanan maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.



Ligde üst üste 3. maçında gol atan Okereke, toplamda 4. golüne ulaşmış oldu.



GAZİANTEP FK EVİNDE SERİYE BAĞLADI



Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Selçuk İnan'ın öğrencileri, süreçte; Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'u iç sahada mağlup etmiş oldu.



Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Çaykur Rizespor ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Rizespor evinde Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere gönderdi.



4. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Lungoyi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu.



10. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Grbic uzaklaştırdı.



41. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.



73. dakikada soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç, Zeqiri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltıyı iptal etti.



90+2 dakikada Zeqiri'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, Bruno topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.



Stat: Gaziantep Büyükşehir



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp



Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 45 Mustafa Burak Bozan), Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 81 Mandouki), Mustafa Eskihellaç, Sorescu (Dk. 45 Daubin) Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 88 Ertuğrul Ersoy)



Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin (Dk. 79 Buljubasic), Olawoyin, Hadziahmetovic (Dk. 62 Zeqiri), Akintola (Dk. 62 Hojer), Varesanovic (Dk. 70 Jurecka), Ghezzal, Sowe (Dk. 79 Benhur Keser)



Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 10 Ndiaye, Dk. 33 Ogün Özçiçek, Dk. 45+4 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 58 Taha Şahin (Çaykur Rizespor)



