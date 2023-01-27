Gaziantep FK'den Alin Toşca'ya transfer izni

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep FK, Rumen defans oyuncusu Alin Toşca'nın İtalya'nın Benevento Calcio takımıyla transfer görüşmesi yapmasına izin verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Alin Toşca'nın, İtalya'nın Benevento Calcio kulübü ile transfer görüşmesinde bulunması için izin verilmiştir. Alin Toşca, takımımızın MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Alin Toşca'nın, İtalya'nın Benevento Calcio kulübü ile transfer görüşmesinde bulunması için izin verilmiştir. Alin Toşca, takımımızın MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
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