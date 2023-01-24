Gaziantep FK'da gündem İsmail Kartal!

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları bir Gaziantep FK'da ana gündem maddesi teknik direktör.



Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve genç teknik adam ile görüşmeler yapan Gaziantep FK, bir yandan da Bulut sonrasını düşünüyor.



Gaziantep FK, bu doğrultuda Erol Bulut'un ardından göreve İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor.



Geçen sezon Vitor Pereira'nın ardından Fenerabahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sezonu tamamlamasının ardından görevinden ayrılmıştı.



Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. [Haber: Ali Budak]





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