Gaziantep FK, 2-0'dan geri döndü

Gaziantep FK, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, 2-0'dan geri döndü
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10 Temmuz 2021 22:10
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Bolu'da bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmada Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut; Günay Güvenç, Pawel, Papy, Ertuğrul Ersoy, Tosca, İbrahim Pehlivan, Jefferson, Maxim, Doğan Erdoğan, Sagal ve Dicko 11'ini sahaya sürdü.

Cem Bağcı yönetimindeki İstanbulspor ise Ljubic, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Aldin, Tayyip Ebrar Cumur, İbrahim Yılmaz, Etoga, Ethemi, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal ve Abazaj 11'iyle sahaya çıktı.

İbrahim Yılmaz'ın 5 ve Valon Ethemi'nin 13. dakikadaki golleriyle İstanbulspor 2-0 öne geçerken, Gaziantep, 40. dakikada Maxim, 72. dakikada Mirza ve 86. dakikada Cenk Şahin'in golleriyle skoru 3-2'ye getirip, sahadan bu skorla galip ayrıldı.


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