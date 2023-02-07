Gaziantep Basketbol, Almanya deplasmanında galibiyet arayacak

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibine konuk olacak.
Almanya'nın Ilshofen kentindeki Arena Hohenlohe'de oynanacak karşılaşma, 8 Şubat Çarşamba günü TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta geride kalan 5 maçta 5 galibiyet alarak lider durumda bulunan Gaziantep Basketbol, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Alman ekibi Hakro Merlins Crailsheim ise 5 maçta aldığı 2 galibiyetle, averajla ikinci sırada bulunuyor.
Geçtiğimiz ay iki ekip arasında oynanan mücadeleden Gaziantep Basketbol, 105-87'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Hafta sonunda Büyükçekmece Basketbol ile İstanbul'da karşılaşan Gaziantep temsilcisi, şehre dönememiş ve İstanbul'da kalmıştı. Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın ardından ise yeniden İstanbul'a dönecek.
Almanya'nın Ilshofen kentindeki Arena Hohenlohe'de oynanacak karşılaşma, 8 Şubat Çarşamba günü TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta geride kalan 5 maçta 5 galibiyet alarak lider durumda bulunan Gaziantep Basketbol, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Alman ekibi Hakro Merlins Crailsheim ise 5 maçta aldığı 2 galibiyetle, averajla ikinci sırada bulunuyor.
Geçtiğimiz ay iki ekip arasında oynanan mücadeleden Gaziantep Basketbol, 105-87'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Hafta sonunda Büyükçekmece Basketbol ile İstanbul'da karşılaşan Gaziantep temsilcisi, şehre dönememiş ve İstanbul'da kalmıştı. Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın ardından ise yeniden İstanbul'a dönecek.
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