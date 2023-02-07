Gaziantep Basketbol, Almanya deplasmanında galibiyet arayacak

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibine konuk olacak.



Almanya'nın Ilshofen kentindeki Arena Hohenlohe'de oynanacak karşılaşma, 8 Şubat Çarşamba günü TSİ 20.45'te başlayacak.



Grupta geride kalan 5 maçta 5 galibiyet alarak lider durumda bulunan Gaziantep Basketbol, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Alman ekibi Hakro Merlins Crailsheim ise 5 maçta aldığı 2 galibiyetle, averajla ikinci sırada bulunuyor.



Geçtiğimiz ay iki ekip arasında oynanan mücadeleden Gaziantep Basketbol, 105-87'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Hafta sonunda Büyükçekmece Basketbol ile İstanbul'da karşılaşan Gaziantep temsilcisi, şehre dönememiş ve İstanbul'da kalmıştı. Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın ardından ise yeniden İstanbul'a dönecek.



