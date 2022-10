Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-61 yendi.



Salon: Şahinbey



Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhun, Özge Şentürk Bayraktar



Gaziantep Basketbol: Miller 10, Dotson 20 , Hammonds 13, Leon Harun Apaydın, Egbunu 11, Can Uğur Öğüt 12, Metin Türen 2, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 5, Koray Çekici , Emir Arda Sivas 3



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Harris 9, Kulvietis 4, Sajus 14, Rivers 9, Metehan Akyel 2, Can Mutaf 2, Tayfun Erülkü 3, Mehmet Fırat Alem 2, Can Kurt



1. Periyot: 16 - 19



Devre: 41- 30



3. Periyot: 66 - 48





