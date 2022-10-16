Gaziantep Basket, Çekmece'den galibiyet çıkardı

Gaziantep Basketbol evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-61 yendi. İşte maçla ilgili detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basket, Çekmece'den galibiyet çıkardı
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16 Ekim 2022 18:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-61 yendi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhun, Özge Şentürk Bayraktar

Gaziantep Basketbol: Miller 10, Dotson 20 , Hammonds 13, Leon Harun Apaydın, Egbunu 11, Can Uğur Öğüt 12, Metin Türen 2, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 5, Koray Çekici , Emir Arda Sivas 3

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Harris 9, Kulvietis 4, Sajus 14, Rivers 9, Metehan Akyel 2, Can Mutaf 2, Tayfun Erülkü 3, Mehmet Fırat Alem 2, Can Kurt

1. Periyot: 16 - 19

Devre: 41- 30

3. Periyot: 66 - 48

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